ドル指数は反落、２００日線に跳ね返される＝ロンドン為替 ドル指数は反落している。きょうは東京午前の１００．１０５を高値に足元では９９．８８９まで低下している。昨日の上昇では２００日線１００．３０９で上昇を止められていた。一方、１０日線は９９．５１７とかなり下方に位置しており、サポート水準になっている。 ドルインデックス＝99.93(-0.28-0.28%)