６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、クマ被害による死者数が過去最多の年の２倍以上と最悪となっていることを報じた。コメンテーターで出演の元財務官僚で国際弁護士の山口真由氏は「この間、円山動物園に行って、ヒグマの檻があったんで見たんですけど、あれはもう無理だなと思いました。目を合わせて後ずさるとか（いざ遭遇したら）絶対無理だなって迫力があって」と話し出すと「複合