アスクルが、12月上旬に法人向けの出荷を再開する予定です。10月19日に発生したサイバー攻撃の影響でシステム障害が続く法人向け通販「アスクル」は、12月上旬以降、サイトでの受注と商品の出荷を再開できる見通しになったと発表しました。現在、医療機関などに向け37品目に限定して出荷を行っていますが、11月12日から介護用品や飲料など237品目に増やすということです。一方、個人向けの「ロハコ」については、再開の時期は未定