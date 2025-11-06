7日から12日まで行われるボートレース江戸川「月兎ソースカップ」の前検（安定板装着）が、6日に行われた。当地で3連続優勝戦進出中（うち1V）の高田明（40＝佐賀）が、前節優出5着だった60号機を獲得した。「まだ少し合っていない感じです。いつもの江戸川っぽくない。前操の桑島（和宏）君とは体重とかタイプが違うのでね。下がらないし、舟の向きは出足がいいのかなという感じだった。江戸川は（伸び、出足）どっちかに振