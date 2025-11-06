日本郵便は、クマの出没により秋田県内の一部の地域で、郵便などの配達を6日正午時点で見合わせています。配達の再開は、現地の郵便局の判断だとしています。日本郵便は、社員の安全を守るため、クマの出没などで一時的な集配見合わせの可能性があると発表していました。