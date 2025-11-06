（台北中央社）中央気象署（気象庁）は6日、グアム島周辺にあった熱帯低気圧が同日午前2時に軽度台風（台湾基準）台風26号になったと発表した。今後、台湾周辺の海域に接近し、台湾に影響を及ぼす可能性が高い。気象署によれば台風26号は6日午後2時現在、台湾最南端・ガランピ（鵝鑾鼻）の東南東約2400キロの海上を、時速19キロで向きを北西から西に変えながら進んでいる。中心気圧は992ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は23メ