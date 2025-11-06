コスモス園（10月29日時点） 尼崎市内の武庫川河川敷にある「武庫川髭の渡しコスモス園」でコスモスが満開を迎えている。 地域のボランティア団体「髭の渡し花咲き会」を中心とした兵庫県・尼崎市との協働によって始まったコスモスの名所。一足早く見頃を迎えたキバナコスモスに続いて、白やピンクなどの花が咲くセンセーションも満開を迎えている。センセーションをメインにした4区画は、区画によって開花の差