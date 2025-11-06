冬の訪れを前に広島県北部の三次市で、地元の子どもたちが除雪車にふれる体験会が開かれました。三次市の「認定みゆきこども園」の園児たちが乗り込んだのは、大きな除雪車です。雪のシーズンを前に除雪の仕事を身近に感じてもらおうと体験会が開かれました。園児たちは除雪車に触れながらその役割について学びました。■園児「楽しい」「かっこよかった」■国土交通省 三次河川国道事務所 尾道松江自動車道出張所 圓明大介