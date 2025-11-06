Photo : 川節拓実 未来の世界の、ヒト型ロボット〜。ロボット開発、それはヒューマノイドが映しだす、“つくる力”と“育てるマインド”。AIやロボティクスの進化が加速するなか、いま“人型ロボット”という存在は、単なる工学技術を超えて「人間とは何か」という問いを投げかけています。2025年11月7日開催イベント 「第1回世界人型ロボット運動会」報告会 お申し込みページ｜株式会社イン