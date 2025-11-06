【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEの「イケナイ太陽」が、ストリーミング再生数2億回を突破した。 ■「イケナイ太陽」は2025年を代表する一曲に 夏には「イケナイ太陽」の令和ver. MVを公開し、“致死量の平成”というコメントとともに、トレンド1位の獲得。キャリア初のビルボードトップアーティストチャートにおけるTOP10入りなど、一気にORANGE RANGEの名前が世間に浸透した。