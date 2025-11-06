「マイナ救急」という言葉をご存じでしょうか。保険証と連携したマイナンバーカードを使って、救急隊が患者の受診歴などを確認するというものです。10月から始まった「マイナ救急」実用化で救急業務はどう変わったのか、現場を取材しました。呉市消防局の指令室。この日も通報が相次いでいました。■指令員「119番、呉市消防局です。火事ですか？救急ですか？」旅行に訪れていた高齢男性の体調が急変したという通報が