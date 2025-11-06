6日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円安の5万840円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては43.68円安。出来高は3035枚となっている。 TOPIX先物期近は3315.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50