6日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝153円72銭前後と、午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝176円98銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース