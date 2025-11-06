◇第50回社会人野球日本選手権2回戦NTT西日本3―1東京ガス（2025年11月6日京セラドーム）NTT西日本が延長11回タイブレークの末、東京ガスを下し、8強進出一番乗りを果たした。6回から救援した2番手・浜崎浩大は5回を2安打無失点。1―1の延長10回は1死満塁とサヨナラのピンチを招いたが、宝刀・チェンジアップと直球のコンビネーションで後続を封じた。14年目のベテラン右腕は「先の攻撃が0点だったので、点を取られても