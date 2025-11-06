ABCテレビは6日、「M−1グランプリ2025」の決勝戦、敗者復活戦を12月21日に放送することを発表した。今年は過去最多を更新する1万1521組が出場。日本一の称号と、賞金1000万円を手にする漫才師が決まる。ABCテレビ、テレビ朝日系列24局で生放送。決勝戦の直前には最後の1枠を目指す敗者復活戦も生放送する。今年の敗者復活戦は六本木の「EX THEATER ROPPONGI」で開催される。また、ファイナリストが決まる準決勝は12月4日