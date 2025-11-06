記者会見するJA全中の山野徹会長＝6日午後、東京都千代田区全国農業協同組合中央会（JA全中）の山野徹会長は6日、コメ価格高騰対策で「おこめ券」を配布する鈴木憲和農相の案について「有効な手段だ」と評価した。その上で「物価高の影響を受けやすい人への一つの手法だ」と述べ、全世帯ではなく対象者を絞る必要があるとの考えを示した。山野氏は「米価が高止まりし、消費者のコメ離れが懸念される」と強調した。業界内では、