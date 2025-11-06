日本維新・吉村洋文代表が６日、カンテレの夕方ニュース「ｎｅｗｓランナー」に生出演。番組では、しんぶん赤旗が報じた、藤田文武共同代表の公金２０００万円と秘書の会社が絡む疑惑と、４日に開いた説明会見を取り上げた。高市自民との連立前後はテレビ番組で突然、衆院１割削減を絶対条件にぶち上げるなど攻めまくりの日々だったが…今回は一転、藤田氏を擁護せざるを得ないのか、苦しい発言が目立った。吉村氏は「僕は適