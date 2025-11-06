メキシコ南東部の巨大なマヤ文明遺跡に作られた十字状の遺構/Middle Usumacinta Archaeological Project（CNN）リモートセンシング機器によって飛行機から発見された広大な古代マヤ文明の遺跡は、2020年に公開されるまで、数千年にわたり森林と平原に隠されていた。それから5年、考古学者たちはこの巨大な建造物の秘密をさらに解き明かしつつある。土でできた人工の台地は土手道や運河、回廊を結びつける形で3050年前にメキシコ南