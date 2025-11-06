「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（６日、浜名湖）中田竜太（３７）＝埼玉・１０４期・Ａ１＝が転覆のアクシデントを乗り越え、予選通過を決めた。４日目２Ｒは、１Ｍで勢いよく振り込み転覆。減点も５点となり、予選通過へ暗雲が垂れこめたが、大敗が許されない１１Ｒで２着をゲット。得点率は５・８３の１７位で準優切符を手にした。「前半は回ってなさすぎて失敗した。転覆してバタバタしたけど、前半よりレースが