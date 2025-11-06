6日午後1時すぎ、大分市高城本町のガソリンスタンドに80代の男性が運転する乗用車が突っ込みました。 【写真を見る】80代男性運転の車がガソリンスタンドに突っ込む自販機倒れ壁損傷けが人なし大分市 乗用車は事務所の前にある自動販売機に前方からぶつかり、自動販売機が倒れて事務所の入り口扉と壁が壊れました。事故当時、ガソリンスタンドの事務所には人はおらず、けが人はいませんでした。 警察は乗用車を運転してい