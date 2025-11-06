名古屋におよそ1200人が集まり、優れた奉仕活動を表彰しました。女性を支援するボランティア組織「ソロプチミスト日本財団」が6日、全国の優れた活動や社会貢献を表彰する式典が、名古屋で開かれました。あわせて61の個人や団体が対象となり、無駄に捨てられる熱を電気に直接変換する「熱電発電」の研究に取り組む大阪公立大学の小菅厚子教授には、女性研究者賞として研究費500万円が贈られました。