岐阜市芥見の交差点で6日、コミュニティバスが道路横断中の女性と接触しました。女性は手首の骨を折る重傷です。6日午前11時50分ごろ、岐阜市芥見南山2丁目の交差点で、市が運行を委託するコミュニティバスが右折する際、横断歩道を渡っていた79歳の女性に接触しました。女性はすぐに病院に搬送されましたが、右手首の骨を折る重傷です。当時バスに乗客はおらず、警察は男性運転手(68)の前方不注意の可能性もあるとみて調