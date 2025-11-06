ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の自動車・バイクについてのトークを繰り広げました。日本では、1898（明治31）年に初めて海外から自動車が持ち込まれ、その後、国産自動車の開発が進んでいきました。戦争などもある厳しい状況のなか、1955年に純国産乗用車「初代クラウン」が登場します。