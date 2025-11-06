日向坂46の石塚瑶季が4日、自身のインスタグラムを更新。“いい推しの日”に、憧れの存在である乃木坂46・佐藤璃果との2ショットを公開した。【写真】お互いに写真を撮り合う石塚瑶季＆佐藤璃果石塚は投稿で「これからもずっと憧れの推しです！#いい推しの日」とつづり、佐藤と食事に出掛け、並んで微笑む写真を披露した。一方の佐藤も「少し前にたまきとご飯」と投稿し、「いつもライブの感想を沢山熱量たっぷりに話して