ハンドドリップコーヒー愛好家と写真に納まる鈴木聖也さん（左）。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト11月6日】中国内モンゴル自治区の草原都市フフホトで、国境を越えたコーヒー文化の普及に取り組む日本人バリスタがいる。鈴木聖也さんは3年前、旅行でフフホト市を訪れた。「広大な草原と都市の活気が共存するこの街では、（モンゴル式）ミルクティーの濃厚さとコーヒーの香りやコクがぴったり合うかもしれない」とひ