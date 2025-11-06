Ｊ１柏は６日、柏市内で次節の名古屋戦（８日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。１日のルヴァン杯決勝（１●３）では広島に敗北し、タイトル獲得とはならず。広島戦ではロングスローから２点、直接ＦＫから１点と、セットプレーでの課題が浮かび上がる中で、ＤＦ古賀太陽は「（相手は）明らかにあの試合を参考にする部分はあると思う。（失点は）セットプレー３発だったので、そこは僕らもしっかり修正して臨まないとい