ハロー！プロジェクトに所属する9人組グループ・BEYOOOOONDSの小林萌花さん（25）が、インフルエンザのため予定していた公演を欠席することを6日、公式サイトで発表しました。公式サイトでは、小林さんについて「昨夜より身体や喉の痛みがあり、今朝になり発熱の症状がみられた為、病院で検査をした結果、『インフルエンザA型』であることが確認されました」と報告。今後の小林さんの活動については、8日と9日に岡山県備前市で開催