横倒しの状態で流されるトラック、次々と車が濁流に流されています。3日、フィリピン中部に上陸した台風25号。最大瞬間風速50メートル以上を観測するなど、激しい雨と風に見舞われました。観光客に人気のリゾート、セブ島では大規模な洪水が発生。多くの人が屋根の上などに避難していました。さらに川沿いの地域では、一帯の建物が跡形もなく壊されています。AFP通信によりますと、台風の影響でこれまでに140人以上が死亡、127人が