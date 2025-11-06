自民党や立憲民主党など与野党6党は5日、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで正式に合意しました。経済部の城間将太記者が解説します。――ガソリンと軽油の暫定税率が廃止されると、私たちの暮らしにはどんな影響がありそうですか。ガソリンには現在、本来の税率とは別に、暫定税率が上乗せされています。10月末のガソリンの平均価格が174円ですが、暫定税率がなくなると、今より15円ほど安く買えることになります。日本