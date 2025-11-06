政府が策定する医療・介護分野の支援策のポイント政府が策定する経済対策のうち、医療・介護分野の支援策が6日、判明した。対策の柱として、食材費や光熱水費などの高騰に苦しむ医療機関や介護施設の経営改善に向け、補助金を支給する。職員の賃上げにも充て、人手確保につなげる。与党との調整を経て、2025年度補正予算案に関連経費を盛り込む。高市早苗首相は10月、経済対策で「生活の安全保障・物価高への対応」を進めるよ