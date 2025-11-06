整備新幹線の貸付料延長を議論する有識者委の初会合＝6日午前、東京・霞が関国土交通省は6日、整備新幹線の建設財源拡充のため、JRが国側に支払っている線路などのリース料（貸付料）の徴収期間延長に向け、有識者委員会での議論を始めた。2027年秋に北陸新幹線の高崎―長野が30年の期限を迎えるためで、延長により生じる新財源は北陸新幹線延伸などに充てる方針。JR各社に対するヒアリングを順次実施し、26年夏ごろに結論を出す