去る10月26日、公式HPで来年1月13日に解散すると発表したあっとせぶんてぃーんのグループ史上最大規模のワンマンライブ、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）のライブアルバムが12月17日にリリースされることが決定した。サポートメンバーにGt服部栞汰（SHE’S）／Ba津波幸平／Dr堀之内大介（Base Ball Bear）らを迎え、バンドセットによる、より熱くロックで、より激しくダンサブルな全20曲のパフォーマンスを完全網羅した2枚組ライ