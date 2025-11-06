前回の2022ワールドカップ・カタール大会はアルゼンチン代表が制し、リオネル・メッシが大会MVPを手にした。メッシのキャリアではW杯のタイトルだけが足りないと言われてきたが、それをついに手にすることになった。大会での貢献度を考えても、メッシの大会だったと言っていいだろう。サッカー界ではクリスティアーノ・ロナウドVSメッシのGOAT議論が度々話題となってきたが、ロナウドはW杯のタイトルを手にしていない。代表キャリ