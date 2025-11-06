4日（現地時間）、レアル・マドリードはUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でリヴァプールと対戦し、0-1で敗れた。リーグフェーズではここまで3戦全勝のレアルだったが、この日は序盤からホームのリヴァプールに主導権を握られる苦しい展開。守護神ティボー・クルトワがビッグセーブを連発して何とか無失点に抑えていたが、61分にリヴァプールのアレクシス・マクアリスターにヘディングシュートを決められ失点。そ