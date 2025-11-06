トッテナムに所属するオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンがCLリーグフェーズ第4節で見せた圧巻のドリブルシュートには多くの称賛が寄せられているようだ。トッテナムは今節日本代表DF鈴木淳之介が所属するデンマークのコペンハーゲンと対戦。19分に先制点を挙げたブレナン・ジョンソンが57分に退場するなど、数的不利な時間も長かったが、最終的に4-0の快勝を飾った。そんなこの試合で大きな注目を集めているのが、トッテ