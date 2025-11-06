ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス・サンフランシスコ・バンコク/スワンナプーム線の冬スケジュールの航空券の追加販売を、10月6日正午から開始した。いずれも1日1往復を運航する。販売対象期間は2026年10月1日から24日まで。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はロサンゼルス線が201,500円から、サンフランシスコ線が211,500円から、バンコク線が59,000円から、普通席「Standard」はロサンゼルス線が45,