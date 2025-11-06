任期満了に伴い2026年春に行われる石川県知事選について、自民党石川県連は6日に役員会を開き、現職の馳浩氏を推薦する方向でまとまりました。8日に正式決定する見通しです。今回の知事選には、現職の馳浩氏と、前金沢市長の山野之義氏が出馬を表明していて、いずれも自民党県連に推薦を求めていました。馳浩氏 推薦で合意「継続が最善」の声多数自民党県連は6日に役員会を開き、現職の馳氏を推薦することで合意しました。自民党県