これからの気象情報です。 7日(金)は、今日よりも空気が冷たくなりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆11月7日(金)の天気 ・上越地方 朝のうちは所々で雨が降るでしょう。 日中は広く日差しが届きますが、気温はあまり上がらずヒンヤリしそうです。 ・中越地方 傘マークはありませんが、朝晩は冷たい雨がぱらつくところがあるでしょう。 一方、日中はおおむね