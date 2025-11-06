高校野球・秋の北信越大会で初優勝した帝京長岡高校野球部が長岡市長を表敬訪問し、明治神宮大会への意気込みを語りました。 帝京長岡は10月に富山県で開かれた北信越大会で、日本文理との県勢同士の決勝を制して初優勝しました。これにより、秋の明治神宮大会への出場を決めるとともに、初の甲子園となる来年春のセンバツへの出場をほぼ確実としました。 6日、芝草監督と選手が磯田長岡市長と面会し優勝を報告しました。