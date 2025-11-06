１２月３１日の暫定税率の廃止までの間、補助金の増額にも合意がなされました。現在、レギュラーガソリン１リットルあたり１０円の補助金が出されていますが、１１月１３日から段階的に増やし、１２月１１日には暫定税率に相当の２５．１円まで引き上げることで合意。実際の店頭価格に反映されるには数日かかるということですが、実質的には現在の価格からおよそ１５円の値下げとなる見通しです。