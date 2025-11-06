日産自動車のイバン・エスピノーサ社長は６日、横浜市の本社で開いた決算記者会見で、「複数の課題に直面し、不安定な環境が続く中、業績回復に集中的に取り組んでいる」と述べた。本社ビルの売却を決めたことについて、「資産の最適化を進め、構造改革の成果を刈り取っていく重要な一歩だ」と意義を強調した。売却益の一部をＡＩ（人工知能）のシステム構築やデジタル化の投資に充てると説明し、「イノベーション（技術革新）