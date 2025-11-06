吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす7日からの天気のポイントです。 小野：あす7日、あさって8日ともに晴れるでしょう。一方、9日・10日は雨の予報です。7日朝9時の予想天気図です。 小野：あす7日は、西高東低の冬型です。冬型の気圧配置の時は普通、日本海側は雨やくもりになりますが、7日の冬型は北日本が中心で、加えて一時的ですので、石川県