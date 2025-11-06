ガールズグループKISS OF LIFEが、日本デビュー直後に目覚ましい成果を収めた。【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”KISS OF LIFEは11月5日、日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、グローバル活動をスタートさせた。本アルバムはリリース直後に、日本をはじめ、タイ、香港、韓国、台湾などのApple Musicトップアルバムチャートにランクインし、タイのiTunesトップアルバムチャートでは3位を記録