昨年はクラス2位… 今年は？モビリティビジネスのグローバル商社であるSPKはダイハツ工業とともに、2025年11月6日から9日まで開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）第13戦 フォーラムエイト・ラリージャパン2025に、「D-SPORT Racing Team」として「コペン GRスポーツ」で参戦すると発表しました。参戦車両のダイハツ「コペン GRスポーツ」参戦にあたりSPKは、冷却・排熱など熱マネジメントを改善。エンジンには排気量1000ccの