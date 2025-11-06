山東省費県の山東麗果麗郷農業発展集団の工場で、ドリアンを使ったミルクレープの製造に取り組む従業員たち。（臨沂＝新華社記者／邵琨）【新華社済南11月6日】東南アジアで収穫されたドリアンが、中国山東省の工場でスイーツやピザなどに姿を変え、中国人の食卓へと届けられている。地元の村民の就業や所得増にもつながっている。山東省中南部の費県にある山東麗果麗郷農業発展集団の工場では、近代的な設備が並ぶ中、