7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（福山梨乃、宮野静、小川奈々子、桐原美月、村川緋杏、立花琴未、南なつ）が6日、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで行われた『東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2025 イルミネーション』点灯セレモニーに登場した。CANDY TUNE、初めてのイルミ点灯式に大興奮！クリスマスの予定聞かれメンバー同士でわちゃわちゃ『東京スカイツリータウン ドリームクリスマス2025』イルミ