子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、5日、自身の公式ブログを更新し、子宮頸がん治療の経過観察として1年ぶりにPET検査を受けたことを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん1年ぶりのPET検査を受診来週に結果を確認へ「奏効を祈り、それと同じくらいガンが見つかった時のことも考えます」古村さんは、「2019年頃から同じクリニックでお世話になっているので『お邪魔します』