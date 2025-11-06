経済同友会の岩井睦雄代表幹事代行は６日の定例記者会見で、辞任した新浪剛史・前代表幹事の後任を年内に決めたいとの考えを示した。後任を選定する「役員等候補選考委員会」を７日に設置し、人選に着手する。選考委員会は、同友会の副代表幹事のうちの２人と、監査役、幹事委員らで構成する。委員は非公表。「副代表幹事を務めた経験がある」「年齢制限に抵触しない」といった代表幹事の要件を満たす候補者の中から、最もふさ