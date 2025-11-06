タレントの歩りえこさんが自身のインスタグラムを更新。大腸がんの手術前から、術後8日間までに自身が食べたものの記録をまとめました。 【写真を見る】【 がんサバイバー 】44歳タレント・歩りえこさん大腸がん手術前の『最後の晩餐』から手術後8日間の食べたものを報告「生きるとは、食べること」歩さんは、9月27日の投稿で、大腸がんであることを公表。「父も兄も大腸癌という同じルートを旅して、今は元気に帰還済み。