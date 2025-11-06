小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」は初日を終えた。初日特選を制したのは新山響平（32＝青森）だった。しっかりと駆けた中野慎詞の勢いを引き継ぎ、攻め上がろうとする郡司浩平をシャットアウト。強さを見せつけた。「中野君が強かった。本当に休むところがなかった。（番手から出たのは）成田さんならバシッと止められたけど…。脚はたまっていなかった。中野君が本当に強かった」。先陣を切ってラインに